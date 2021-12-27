В Тосно ВАЗ с 17-летними подростками останавливали со стрельбой

Полиция со стрельбой ловила ВАЗ в Тосно. Фото: Олег ЗОЛОТО

Полиция со стрельбой останавливала несущийся по Тосно ВАЗ. В машине сидели парень и девушка, как потом оказалось, несовершеннолетние. Прав у водителя, разумеется, не было.

- 26 декабря около 01:30 сотрудники дорожной полиции заметили автомобиль ВАЗ, который резко менял скорость и вилял на дороге. Водитель на требования полицейских не отреагировал и попытался скрыться, - сообщает пресс-служба ГУ МВД по Петербургу и Ленобласти.

В погоню за нарушителем бросились несколько экипажей. Поскольку водитель не останавливался, инспекторам пришлось стрелять в воздух. Через четыре минуты отчаянной погони ВАЗ остановился.

За рулем машины был 17-летний парень-студент, рядом сидела его подруга также 17 лет. Никто из них не пострадал. После оформления протокола подростков передали родителям.