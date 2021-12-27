Беглов поздравил сотрудников МЧС Петербурга с Днем спасателя

Беглов поздравил сотрудников и ветеранов МЧС Петербурга с Днем спасателя Фото: Олег ЗОЛОТО

Губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов поздравил сотрудников и ветеранов МЧС с Днем спасателя, который отмечается 27 декабря 2021 года. Градоначальник отметил, что именно эти бравые ребята, готовые прийти на помощь, всегда обладают почетом и уважением общества.

- Быть спасателем – это призвание. Ваша служба требует мужества, физической выносливости, умения быстро принимать решения, от которых зависит жизнь людей, - отметил градоначальник.

Беглов напомнил, что в этой профессии нет случайных людей, так как спасатели остаются верны своему делу до конца.

Также город вместе с МЧС работает над развитием безопасности Петербурга, вводят цифровые технологии, позволяющие спасателям еще быстрее реагировать на несчастные случаи и ликвидировать их.

- Благодарю сотрудников и ветеранов МЧС за высокий профессионализм, за служение городу и петербуржцам.