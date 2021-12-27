В Петербурге выпала февральская норма снега

Снега в этом году много. Фото: ПЫХАЛОВА Юлия (архив)

Аномальные снегопады, накрывшие Петербург в декабре, уже насыпали почти зимнюю норму осадков. В нормальной ситуации, около 30 сантиметров снега фиксируют обычно к концу февраля. Но этот уровень достигнут еще за неделю до нового года.

- У нас сейчас уже около 30 сантиметров снега нападало. Это много для декабря. Обычно такая высота покрова наблюдается в феврале, - рассказал «КП-Петербург» метеоролог Юрий Куткевич.

Зато благодаря снегопадам Новый год в этот раз получится по-настоящему праздничным. Несмотря на небольшое потепление, которое ждут к 31 декабря, снег не стает.

- Пусть никто не беспокоиться, снега меньше не станет – только больше. Но на этой неделе сильных снегопадов не будет, а температура окажется достаточно низкой, -7…-10 градусов в течение суток. И только в самом конце декабря, с 31 на 1 произойдет небольшое повышение температуры. Примерно до -3 градусов. Возможен небольшой снег, - отметил метеоролог.