Восстановление корвета «Проворный» после пожара замет пять лет

Восстановление сгоревшего корвета займет минимум пять лет. Фото: СЗТП.

Восстановление сгоревшего на «Северной верфи» корвета «Проворный» займет пять лет. Огонь уничтожил надстройку почти готового корабля, который должны были передать на флот уже в 2022 году. Теперь все придется делать заново.

- Основной вопрос - состояние кабель-трасс. Если они уцелели, то ремонт корвета возможен в течение пяти лет. Если трассы подлежат замене - то корабль фактически придется отстроить заново, - рассказал ТАССу информированный источник в кораблестроительной отрасли.

Но сейчас говорить о сроках можно только приблизительно, более точные данные будут получены по окончании работы комиссии, работающей на верфи.