Полуслепая женщина напала с ножом на мужа-инвалида в Петербурге Фото: ПЫХАЛОВА Юлия (архив)

В Санкт-Петербурге практически слепая женщина напала с ножом на своего мужа. Кровавый конфликт произошел в семейной паре, проживающей в доме на улице Массальского в Красном селе. Оба супруга являются инвалидами 2-й группы по зрению. Об этом 27 декабря 2021 года "КП-Петербург" рассказал источник в правоохранительных органах.

- В седьмом часу вечера 26 декабря 63-летняя женщина позвонила в скорую помощь и сказала, что ударила своего 70-летнего мужа ножом. Все произошло из-за ссоры во время застолья с алкогольными напитками, - рассказал источник.

Удар оказался очень серьезным. Мужчину срочно госпитализировали и поместили в отделение реанимации. У него колото-резаная рана, проникающая половину грудной клетки.

Как оказалось, семейная пара не первый раз в подобной ситуации. В 2011 году оба были под уголовным следствием из-за поножовщины друг друга.