СК возбудил дело из-за застрявшей в лифте 90-летней пенсионерки в Колтушах

СК возбудил дело против управляющей компании после застрявшего в доме лифта. Фото: Олег ЗОЛОТО

Следственное управление СК России по Ленинградской области возбудило уголовно дело в отношении сотрудников управляющей компании из Колтушей, в ведении которой находился неисправный лифт. В нем в минувшие выходные девять часов провела 90-летняя пенсионерка.

- По данным следствия, в результате ненадлежащего оказания услуг по эксплуатации и обслуживанию лифта, произошло экстренное торможение и застревание лифта между этажами, в котором находилась 90-летняя пенсионерка. Женщина неоднократно обращалась к диспетчеру, но никаких мер по оказанию помощи и вызову ремонтной бригады предпринято не было, - сообщает пресс-служба областного Следкома.

Пенсионерку нашли родные, которые успели позвонить в полицию и волонтерам. Внук женщины заметил, что лифт застрял между этажами и услышал крики бабушки. Он же вызвал аварийную бригаду.

Виновным грозит до шести лет лишения свободы. Пока что полицией задержана только женщина-диспетчер.