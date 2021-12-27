"Ленфильм" покажет документальный фильм в честь 50-летия со дня рождения Сергея Бодрова-младшего

В честь 50-летия Сергея Бодрова-младшего "Ленфильм" покажет фильм о нем / Фото: Кадр из фильма

27 декабря 2021 года Сергею Бодрову-младшему исполнилось бы 50 лет. В честь этого "Ленфильм" в Санкт-Петербурге покажет документальный фильм режиссера Петра Шепотинника, снятый об актере.

- ‍Сегодня Сергею Бодрову-младшему могло бы исполниться 50 лет. В ограниченный прокат вышел документальный фильм Петра Шепотинника "Нас других не будет", составленный из интервью с Сергеем, а также его близкими и коллегами, - рассказали в "Ленфильме".

В картине также представлены выдержки из интервью с Алексеем Балабановым, Вячеславом Бутусовым и Иосифом Бродским. Премьера фильма состоялась в сентябре на "Кинотавре", однако в широком прокате кино еще не было.

Показ фильма состоится 27 декабря в 14:00 в "Ленфильме".