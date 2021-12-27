Смольный опубликовал адреса работы радаров на скорость с 27 по 31 декабря

Адреса работы радаров на предновогодней неделе. Фото: gov.spb.ru

Комитет по информатизации и связи Петербурга опубликовал места работы передвижных радаров, контролирующих соблюдение скоростного режима. Как и всегда, они будут стоять по 40 адресам, ранее согласованным с ГИБДД.

- Городской мониторинговый центр обращает внимание автомобилистов на адреса работы передвижных комплексов фиксации нарушений ПДД на этой предновогодней неделе. Они работают на аварийно-опасных участках во всех районах города, - сообщает пресс-служба комитета.

В ведомстве отмечают, что все данные на нарушителей автоматически уходят в ГИБДД, где выписывают протоколы.

Уточнить адреса работы радаров можно на сайте Городского мониторингового центра http://spb112.ru/ и в его группах в соцсетях.