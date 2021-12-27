180 классов школ Петербурга находятся на удаленном обучении из-за коронавируса и ОРВИ

На удаленном обучении из-за болезней находятся 180 классов школ Петербурга Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Ситуация с коронавирусом и другими респираторными заболеваниями среди детей в Санкт-Петербурге улучшилась. По данным комитета по образованию на 27 декабря 2021 года на удаленном обучении из-за болезней находятся 180 классов в школах города.

- Из-за ОРВИ и коронавируса в Санкт-Петербурге на обучении с использованием дистанционных технологий временно находится 180 классов в 97 школах, это всего 0,9 процентов от общего количества классов в городе, - рассказали в комитете.

Также на дистанционном обучении по решению родителей остаются более 4,8 тысяч детей. Это тоже 0,9 процентов от всего числа учеников школ в Петербурге.

Кроме того, на карантине из-за болезней на данный момент находятся 13 групп в 12 детских садах.