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Здоровье27 декабря 2021 9:10

180 классов школ Петербурга находятся на удаленном обучении из-за коронавируса и ОРВИ

Также на карантин закрыты 13 групп детских садов
Лилия КОЗЛОВА
Лилия КОЗЛОВА
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На удаленном обучении из-за болезней находятся 180 классов школ Петербурга

На удаленном обучении из-за болезней находятся 180 классов школ Петербурга

Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Ситуация с коронавирусом и другими респираторными заболеваниями среди детей в Санкт-Петербурге улучшилась. По данным комитета по образованию на 27 декабря 2021 года на удаленном обучении из-за болезней находятся 180 классов в школах города.

- Из-за ОРВИ и коронавируса в Санкт-Петербурге на обучении с использованием дистанционных технологий временно находится 180 классов в 97 школах, это всего 0,9 процентов от общего количества классов в городе, - рассказали в комитете.

Также на дистанционном обучении по решению родителей остаются более 4,8 тысяч детей. Это тоже 0,9 процентов от всего числа учеников школ в Петербурге.

Кроме того, на карантине из-за болезней на данный момент находятся 13 групп в 12 детских садах.