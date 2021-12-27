Почти 25 сантиметров снега выпало в Петербурге за неделю

Более 1,2 тысячи дворников убирают Петербург от снега 27 декабря Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Снежная зима в Санкт-Петербурге продолжается. За минувшую неделю в городе выпало почти 25 сантиметров снега, а с дорог было собрано более 236 тысяч кубометров. Всего с начала зимы в городе убрано и утилизировано почти 1,2 миллиона "кубов". Об этом 27 декабря 2021 года рассказали в комитете по благоустройству города.

- В понедельник уборкой тротуаров и проезжей части занимаются более 1,2 тысячи дворников и 1 тысячи единиц спецтехники. В садах, парках, скверах работают еще 233 машин и 771 специалист, - рассказали в городской администрации.

Погода в Петербурге 27 декабря пасмурная и морозная. Поэтому автомобилистов просят быть внимательными и вежливыми на дорогах, чтобы избегать возможных аварий. Пешеходам также следует быть осторожными и осмотрительными.