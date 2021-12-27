Первый за полтора года прямой рейс на Кубу улетел из Пулково

Из Пулково возобновились полеты на Кубу. Фото: Олег ЗОЛОТО

Первый за полтора года прямой рейс из Петербурга на Кубу улетел в минувшее воскресенье из аэропорта Пулково. 322 счастливых туриста отправились из морозной Северной столицы греться на пляже курортного Варадеро.

- С 26 декабря авиакомпания AZUR air начала полеты из аэропорта Пулково в Варадеро. Это первый рейс на Кубу из Санкт-Петербурга с марта 2020 года. Рейсы запланированы до 12 мая с частотой один раз в десять дней, - сообщает пресс-служба воздушной гавани.

Впрочем, это не регулярные, а чартерные перелеты и купить билет можно только вместе с туристическим пакетом на отдых. Туристам также настоятельно советуют изучить все карантинные меры и ограничения как в принимающей стране, так и в России, для беспроблемного возвращения назад.