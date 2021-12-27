Заболеваемость коронавирусом в Петербурге снизилась на 27 декабря

Более 1,8 тысяч человек в Петербурге заболели коронавирусом Фото: Артем КИЛЬКИН (архив)

Пятый день подряд в Санкт-Петербурге снижается заболеваемость коронавирусом. По данным оперативного штаба по COVID-19 на 27 декабря 2021 года в городе снова спад, но небольшой. Среди новых заболевших менее 2 тысяч человек.

- За сутки в Петербурге выявили еще 1834 случая заражения коронавирусом, что на 0,9 процентов меньше, чем днем ранее, - рассказали в операштабе.

Уровень смертности остается пока еще высоким. За сутки из-за коронавируса скончались 60 человек. Среди выздоровевших 901 пациент.

Последние данные по ковиду в Петербурге / Фото: Яндекс

Всего с начала пандемии в Петербурге коронавирус был выявлен у 845 519 горожан, из них побороли заболевание и выздоровели 787 548 жителей города. Жертвами инфекции стали 27 805 человек.

Напомним, что система QR-кодов полностью будет введена в Петербурге со 2 января. До тех пор жители и гости города смогут посещать кафе и магазины.