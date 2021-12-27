Санкт-Петербург
ФотоВидеоCovid-19 в ПетербургеПолитикаОбществоЭкономикаВ миреСпортЗвездыИщем домЗдоровьеНаши праваНаукаКоронавирусАфишаКолумнистыПроисшествияПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Санкт-Петербург
ФотоВидеоCovid-19 в ПетербургеПолитикаОбществоЭкономикаВ миреСпортЗвездыИщем домЗдоровьеНаши праваНаукаКоронавирусАфишаКолумнистыПроисшествияПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Санкт-Петербург
-8°
Радио
РекламаПодписка
Boom metrics
Сегодня:
Еще
Здоровье27 декабря 2021 9:31

Заболеваемость коронавирусом в Петербурге снизилась на 27 декабря

Среди новых зараженных менее 2 тысяч человек
Лилия КОЗЛОВА
Лилия КОЗЛОВА
КомментироватьОставить комментарий(0)
Более 1,8 тысяч человек в Петербурге заболели коронавирусом

Более 1,8 тысяч человек в Петербурге заболели коронавирусом

Фото: Артем КИЛЬКИН (архив)

Пятый день подряд в Санкт-Петербурге снижается заболеваемость коронавирусом. По данным оперативного штаба по COVID-19 на 27 декабря 2021 года в городе снова спад, но небольшой. Среди новых заболевших менее 2 тысяч человек.

- За сутки в Петербурге выявили еще 1834 случая заражения коронавирусом, что на 0,9 процентов меньше, чем днем ранее, - рассказали в операштабе.

Уровень смертности остается пока еще высоким. За сутки из-за коронавируса скончались 60 человек. Среди выздоровевших 901 пациент.

Последние данные по ковиду в Петербурге / Фото: Яндекс

Последние данные по ковиду в Петербурге / Фото: Яндекс

Всего с начала пандемии в Петербурге коронавирус был выявлен у 845 519 горожан, из них побороли заболевание и выздоровели 787 548 жителей города. Жертвами инфекции стали 27 805 человек.

Напомним, что система QR-кодов полностью будет введена в Петербурге со 2 января. До тех пор жители и гости города смогут посещать кафе и магазины.