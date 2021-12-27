20 детей пострадали после катания на ватрушках и санках в Петербурге

20 детей пострадали, катаясь на ватрушках. Фото: Олег ЗОЛОТО

Снежная зима привела к росту числа пострадавших в Петербурге. Горожане получают травмы, попадая в ДТП на скользких дорогах, падая на тротуарах и катаясь с горок. В последнем случае, подавляющее число пациентов травмпунктов – дети.

- С начала декабря серьезно пострадали 20 человек. Чаще всего дети получают травмы после катания на ватрушках, - пишут «Невские новости» со ссылкой на данные больницы святой Марии Магдалины.

Медики отмечают, что ватрушка – неуправляемый «снаряд». Если санками ребенок еще как-то может рулить, то на тюбинге, как правильно зовется «ватрушка» - летит с огромной скоростью, снося все на пути.

В итоге дети получают ушибы, переломы и сотрясения мозга. Медики призывают родителей к внимательности и просят не относиться легкомысленно к зимним развлечениям.