Группировку мошенников, обманывавших пенсионеров, задержали в Петербурге

Полиция Петербурга задержала группировку мошенников Фото: принтскрин видео.

В Санкт-Петербурге полиция задержала группировку мошенников, которые обманывали пожилых жителей города. Об этом 27 декабря 2021 года рассказали в главном управлении МВД по Петербургу и Ленобласти. Известно, что мошенники работали по одной и той же схеме.

- Оперативники установили, что злоумышленники действовали по единой схеме: они приходили в квартиры пенсионеров и под предлогом замены окон, электропроводки или межкомнатных дверей убеждали пожилых граждан оформить договор на оказание этих услуг. Затем они фотографировали страницы личных документов клиентов и направляли своим сообщникам. На основании этих копий кредитный брокер получал одобрение от банка и сообщал потерпевшим об условиях кредитования, - рассказала официальный представитель МВД России Ирина Волк.

Известно, что на счету мошенников как минимум четыре эпизода, которые известны полиции. В отношении всех возбуждены уголовные дела. Расследование продолжается.