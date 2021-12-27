Житель Петербурга продавал кобру через интернет и попал под суд

Петербуржец продавал краснокнижную змею через интернет. Фото: Артем КИЛЬКИН

Дзержинский районный суд Петербурга вынес приговор мужчине, который пытался продать сиамскую кобру. Змею он выставил через сайт объявлений и пришел а встречу с покупателем с коробкой. Там его ждали оперативники.

- Сиамская кобра занесена в перечень видов животных, попадающих под действие Конвенции о международной торговле видами дикой флоры и фауны, находящимися под угрозой исчезновения, - отмечает Объединенная пресс-служба судов Петербурга.

В суде владелец змеи пояснил, что об охранном статусе змеи не знал. Сам купил ее через интернет. Дома содержал в прекрасных условиях. Документов на пресмыкающееся при этом у него не было.

Суд дал мужчине три тысячи рублей штрафа с изъятием кобры.

Змею передали в Ленинградское областное отделение «Российского биологического общества».