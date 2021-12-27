Книжный магазин и бар при музее Бродского открылся в Петербурге

Бар и книжный магазин при музее Бродского открылся в Петербурге / Фото: Полторы комнаты

В Санкт-Петербурге открылось новое место, которое идеально подойдет для поклонников поэзии, особенно Иосифа Бродского. Музей "Полторы комнаты" 26 декабря 2021 года открыл книжный магазин и небольшой бар на первом этаже под выставочным пространством. Об этом рассказали в пресс-службе музея.

- "Конец прекрасной эпохи" начинает свою работу! Сегодня мы открыли двери нашего книжного магазина и небольшого бара при нем. Ждём вас листать книги и альбомы, пить чай, кофе и, возможно, что-то покрепче, любоваться видами из окна и уютной архитектурой Александра Бродского, - рассказали в музее.

Также у музея "Полторы комнаты" теперь будет отдельный вход через книжную лавку, а не жилую парадную, как это было ранее.

Заведения будут работать каждый день до 22 часов вечера. Напомним, что со 2 января 2022 года вход в книжный магазин и бар будет только по QR-кодам.