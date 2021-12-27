Пассажиры сообщают о смерти пассажира на стации метро «Удельная»

Пассажиры сообщают о ЧП на "Удельной". Фото: vk.com/spb_today_unreleased

Человек умер на станции метро «Удельная». По словам пассажиров, ЧП произошло около двух часов дня в понедельник, 27 декабря. Движение поездов остановилось, всех попросили выйти из состава.

- На Удельной только что умер человек. Всех из поезда высадили. Ужас, - пишут очевидцы в паблике «Признавашки. ДТП и ЧП Санкт-Петербург».

При этом пресс-служба подземки о сбое в движении по синей ветке не информирует.

- Ничего подобного не было. Поезд останавливали на пару минут из-за бесхозной сумки. Быстро проверили и поехали дальше, - рассказали «КП-Петербург» в пресс-службе подземки.