В Петербурге девелоперы скупили рекордный объем земли под застройку

Инвесторы скупили рекордный объем земли под строительство. Фото: Олег ЗОЛОТО

В 2021 году девелоперы – компании-застройщики купили в Петербурге рекордный объем земли. Всего под будущие ЖК ушло 900 гектаров. На это строители потратили астрономическую сумму - более 1, 6 миллиарда долларов.

- Совокупно девелоперы приобрели 215 гектаров в близких к центру районах города и еще 685 гектаров – на окраинах и в ближайшей Ленинградской области, - пишет «Мойка 78».

Эксперты отмечают, что за последние два года выросла как средняя цена «площадки» под строительство, так и самой земли. Гектар в среднем подорожал на 30%.

А в отсутствии свободной земли в центре города, основным вниманием застройщиков пользуются Каменка, Шувалово и Новоселье в Приморском-Курортном районах Петербурга, а также Пушкин и Стрельна.