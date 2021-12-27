Суточное число госпитализаций больных коронавирусом в Петербурге снизилось

Более 260 пациентов с коронавирусом госпитализировали в Петербурге за сутки Фото: Артем КИЛЬКИН (архив)

В Санкт-Петербурге снова пошло на снижение количество суточных госпитализаций больных коронавирусом. По данным администрации Северной столицы на 27 декабря 2021 года в городских больницах оказались еще более 260 человек. Однако это в полтора раза меньше, чем было на минувшей неделе.

- В Петербурге накануне были госпитализированы 265 пациентов с коронавирусом и пневмониями. Еще 156 человек выписаны, - рассказали в Смольном.

Всего в 17 больницах, которые в Петербурге сейчас оказывают помощь больных коронавирусом, развернуто 8 тысяч коек. Из них заняты более 5,9 тысяч мест.

Среди пациентов, которые находятся в реанимациях в тяжелом состоянии - 604 пациента, еще 333 подключены к аппаратам искусственной вентиляции легких. Также во временном госпитале в "Ленэкспо" на лечении 180 человек, еще 594 содержатся в пансионате "Заря".