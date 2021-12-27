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Общество27 декабря 2021 12:03

Движение трамваев по набережной Карповки в Петербурге закроется на полгода с 28 декабря

На набережной будет идти ремонт трамвайных путей
Лилия КОЗЛОВА
Лилия КОЗЛОВА
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Трамвай №40 в Петербурге изменит трассу на полгода

Трамвай №40 в Петербурге изменит трассу на полгода

Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

По набережной реки Карповки в Санкт-Петербурге закроют движение трамваев. Транспортная связь в районе изменится более, чем на полгода, так как 28 декабря 2021 года на дороге начнется ремонт трамвайных путей. Об этом рассказали в комитете по транспорту.

- В связи с производством работ по ремонту трамвайных путей с 01:30 часов 28 декабря 2021 года до 05:00 часов 14 июля 2022 года закрывается трамвайное движение по набережной реки Карповки, - рассказали в комитете.

По набережной на данный момент проходит лишь один трамвай №40. Теперь на полгода его маршрут будет пролегать от Тихорецкого проспекта по существующей трассе до Сердобольской улицы, далее по Большому Сампсониевскому проспекту, 1-му Муринскому, Лесному, Гренадерской улице, Гренадерскому мосту, улице Чапаева, Большой Монетной и Котовского и далее по действующему маршруту. В обратном направлении трамвай будет идти по Гренадерской улице, Большому Сампсониевскому, Смолячкова и Лесному.