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Происшествия27 декабря 2021 12:12

В метрополитене рассказали о ЧП на «Удельной»

Пресс-служба подземки опровергла гибель человека на синей ветке метро Петербурга
Петр КИБЕР
Петр КИБЕР
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Поезд на удельной останавливали из-за бесхозного предмета. Фото: vk.com/spb_today_unreleased

Поезд на удельной останавливали из-за бесхозного предмета. Фото: vk.com/spb_today_unreleased

В пресс-службе петербургского метрополитена опровергли сообщения о гибели человека на станции метро «Удельная», которые появились в соцсетях. Представители подземки уточнили, что поезд действительно останавливался и пассажиров высаживали. Но по другой причине.

- Видимо, кто-то из очевидцев слишком впечатлительный. Был обнаружен бесхозный предмет. Поезд остановили, быстро все проверили буквально за пару минут. Потом составы снова пошли. Никто не пострадал, - сообщили «КП-Петербург» в пресс-службе метро.

Сбоя в графике движения не произошло, поэтому отдельных сообщений по этому поводу в телеграмм-канале оперативного информирования подземки не публиковалось.

В данный момент метрополитен работает в обычном режиме.