Новые пожарные депо построят в Петербурге в 2022 году

В 2022 году в Петербурге планируют построить новые пожарные депо Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

В 2022 году в Санкт-Петербурге должны появиться новые пожарные депо. Об этом 27 декабря 2021 года заявил губернатор Александр Беглов, подводя итоги работы спасателей за год. Также в понедельник отмечается День спасателя.

- Год был непростой. Но несмотря на трудности, наш город сохранял стабильность. У нас высокие темпы роста экономики и городского бюджета. Силы МЧС обеспечивали безопасность на всех этих мероприятиях. Они прошли на высоком организационном уровне, - сказал глава города.

В текущем году город закупил 11 новых пожарных машин. Поисково-спасательная служба получила четыре судна на воздушной подушке. Снова начала работать спасательная часть в Выборгском районе.

В будущем году в Петербурге планируется построить пожарные депо в Красносельском и Калининском районе.