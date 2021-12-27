20 елочных базаров закрыли в Петербурге за неделю

Елки изъяли на 20 нелегальных базарах в Петербурге. Фото: ККИ СПб

20 нелегальных елочных базаров убрали с улиц Петербурга только за одну неделю. Рейды Комитета по контролю за имуществом (ККИ) прошли в девяти районах города от центра до окраин.

- Освобождены участки на Народной, Будапештской, Варшавской и Садовой улицах, на Искровском, Коломяжском, Ленинском проспектах, улицах Димитрова, Типанова, Орджоникидзе, на проспектах Чернышевского, Ветеранов, Королева, Испытателей и Просвещения. Торговые конструкции демонтированы, деревья подлежат утилизации, - сообщает пресс-служба ККИ.

Кроме изъятия оборудования и елок, владельцам торговых точек грозят и штрафы. Впрочем, если юридическое лицо заплатит до 200 тысяч рублей, ИП – 50, то физическое - только пять. Учитывая цены на елочных базарах, наказание не слишком суровое.

Всего в городе работает около 80 легальных базаров, где можно купить к новому году пушистую елочку.