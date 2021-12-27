В Петербурге увеличат число снегоплавильных пунктов

Плавить снег будут быстрее. Фото: Артем КИЛЬКИН

После непродолжительной оттепели на Северную столицу снова обрушились метели. Тротуары и дороги засыпало снегом. А это значит, что коммунальщикам опять пришлось переходить на усиленный режим работы. Правда, жителям, которые продолжают жаловаться на очистку улиц и крыш, от этого не легче.

Власти услышали горожан и пересмотрели подход к зимней уборке. Глава Жилкома Олег Зотов признал, что Петербургу не хватает 12 тысяч дворников и кровельщиков. О проблеме, причиной который стал отток гастарбайтеров из-за пандемии, известно с осени. Изначально справиться думали «механизацией ручного труда» - электрометлами и прочими дворницкими помощниками на аккумуляторах. Но это не дало особого результата.

Председатель постоянной комиссии по городскому хозяйству Валерий Гарнец порекомендовал увеличить число снегоплавильных пунктов в городе и нарастить их мощность, а также обратился к ГИБДД с просьбой эвакуировать автомобили, которые мешают уборочной технике.

По итогам встречи чиновники и депутаты решили создать снегоубойную рабочую группу, чтобы наладить взаимодействие между ведомствами. Даст ли это результат, станет понятно уже после ближайшего снегопада.