Аномальные пробки достигли 8 баллов в Петербурге в понедельник

"Рено" подлез под КАмаЗ на Выборгском шоссе. Фото: vk.com/spb_today

Дороги Петербурга опять сковали аномальные пробки. К четырем часам дня, когда до часа пик еще далеко, затруднения в движении оцениваются уже в восемь баллов из десяти. Снегопадов, осложняющих жизнь водителям, в понедельник не было. Однако гололед привел ко множеству ДТП.

- «Киа» атаковал столб на Полюстровском проспекте. На Выборгском шоссе маленький красный «Рено» решил поиграть в Анну Каренину и попал под грузовик, - пишут очевидцы аварий в паблике «ДТП и ЧП Санкт-Петербург».

В целом по городу образовалось множество точечных пробок. Они есть на Московском шоссе у Шушар, на южном участке КАДа от Пулковского шоссе до Вантового моста и обратно. Традиционно стоит Ивановская улица к проспекту Славы. Забита набережная Обводного канала и весь центр города.

Сложная ситуация на набережных, на Петроградской и Выборгской сторонах.

По данным сервиса Яндекс.Пробки, к пяти часам заторы достигнут девяти баллов.