Автобусы в центре Петербурга изменят маршруты

В центре Петербурга 28 декабря автобусы изменят маршруты Фото: Артем КИЛЬКИН

В центре Санкт-Петербурга автобусы изменят свои маршруты. Это произойдет лишь на один день 28 декабря 2021 года. Об этом рассказали в "Пассажиравтотранс".

- В связи с закрытием Конногвардейского бульвара 28 декабря с 06:00 до 20:00 изменятся трассы маршрутов автобусов №3, 22 и 27, - рассказали в компании.

Закрытый бульвар транспорт будет объезжать по Малой Морской улице, Исаакиевской площади, Вознесенскому проспекту, улице Декабристов. Автобус №3 и 27 также после Декабристов будут поворачивать на улицу Глинки.

Также 28 декабря закроется движение по Потемкинской улице, поэтому будут изменены трассы автобусов №46, 54, 136 и 169. Их пути будут проходить по Кирочной или Шпалерной улицам.