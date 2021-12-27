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Общество27 декабря 2021 13:50

Автобусы в центре Петербурга изменят маршруты

Изменения будут действовать лишь 28 декабря
Лилия КОЗЛОВА
Лилия КОЗЛОВА
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В центре Петербурга 28 декабря автобусы изменят маршруты

В центре Петербурга 28 декабря автобусы изменят маршруты

Фото: Артем КИЛЬКИН

В центре Санкт-Петербурга автобусы изменят свои маршруты. Это произойдет лишь на один день 28 декабря 2021 года. Об этом рассказали в "Пассажиравтотранс".

- В связи с закрытием Конногвардейского бульвара 28 декабря с 06:00 до 20:00 изменятся трассы маршрутов автобусов №3, 22 и 27, - рассказали в компании.

Закрытый бульвар транспорт будет объезжать по Малой Морской улице, Исаакиевской площади, Вознесенскому проспекту, улице Декабристов. Автобус №3 и 27 также после Декабристов будут поворачивать на улицу Глинки.

Также 28 декабря закроется движение по Потемкинской улице, поэтому будут изменены трассы автобусов №46, 54, 136 и 169. Их пути будут проходить по Кирочной или Шпалерной улицам.