Шесть школ и один детский сад построят в Петербурге

По концессионным соглашениям в Петербурге построят шесть школ и один детский сад Фото: ПЫХАЛОВА Юлия (архив)

В Санкт-Петербурге в будущем году планируется построить шесть школ и один детский сад. 27 декабря 2021 года губернатор Александр Беглов обсудил на рабочем совещании вопрос о возможности заключения концессионных соглашений о создании и эксплуатации в Петербурге объектов образования.

- За три года в городе введена 31 школа. Вместе с инвесторами и застройщиками мы прилагаем все усилия, чтобы в городе появилось достаточное количество новых, современных и комфортных школ и детских садов, - сказал Беглов.

Градоначальник отметил, что постройка школ и детских садов - одна из приоритетных задач в Петербурге. Образовательные учреждения появятся в Выборгском, Пушкинском, Красносельском и Невском районах. Школа на 1375 мест запланирована на Октябрьской набережной. На Ленинском проспекте появится новая школа на 1100 мест.