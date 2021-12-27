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Общество27 декабря 2021 15:02

Жесткие 10-балльные пробки сковали движение в Петербурге 27 декабря

Транспортный коллапс продержится в городе до вечера
Лилия КОЗЛОВА
Лилия КОЗЛОВА
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10-балльные пробки сковали Петербург вечером 27 декабря

10-балльные пробки сковали Петербург вечером 27 декабря

Фото: ПЫХАЛОВА Юлия (архив)

В Санкт-Петербурге настоящий транспортный коллапс. К шести часам вечера 27 декабря 2021 года улицы города сковали 10-балльные пробки. Дороги Северной столицы буквально встали из-за обилия машин.

- В Санкт-Петербурге 10 баллов, это на 2 балла больше, чем обычно в это время в понедельник. Ожидается, что пробки останутся на этом уровне в ближайший час, - сообщает сервис "Яндекс".

Необычно длинная пробка наблюдается по Ивановской улице, Невскому путепроводу, проспекту Славы от Володарского моста до Витебского проспекта. Пробка растянулась на 5,3 километров.

Еще один серьезный затор образовался по Новоприозерскому шоссе, проспекту Энгельса Центральной улицы до 8-го Верхнего переулка. Также автомобили стоят на Пироговской набережной, Арсенальной набережной, Свердловской набережной от Гренадерского моста до Малоохтинского моста.