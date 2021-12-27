Оригинальный эскиз рисунка Пикассо продают в Петербурге / Фото: Авито

В Санкт-Петербурге выставили на продажу небольшой рисунок художника Пабло Пикассо. Работа является эскизом к одной из работ живописца, небольшая зарисовка. Картинка появилась в продаже 4 декабря 2021 года. За нее продавец хочет 5 миллионов рублей.

- Скетч работа испанского художника Пабло Руиз Пикассо, сделанная 26 июля 1967 года. Рисунок размером 28,7 на 33,2 сантиметра. На листе есть личная подпись Пикассо, - рассказал продавец.

Также к работе имеется сертификат подлинности, который внесен в международную базу данных. На обороте скетча есть две печати Марины Пикассо, внучки художника, которая подтвердила подлинность работы.

По всей видимости, рисунок был сделан тушью. На нем изображен необычный потрет.