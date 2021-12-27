Набережную Карповки в Петербурге закроют на полгода с 28 декабря

Набережную Карповки закроют из-за ремонта трамвайных путей Фото: Олег ЗОЛОТО

Автомобилистов ждут большие пробки на Петроградской стороне в Санкт-Петербурге. С 28 декабря 2021 года более чем на полгода закроется движение по набережной реки Карповки. Это произойдет в связи с ремонтом трамвайных путей, рассказали в Смольном.

- Ограничения вызваны началом работ по ремонту трамвайных путей и продлятся до 14 июля 2022 года. Проектом предусматривается текущий ремонт 2 километров трамвайных путей и асфальтобетонного покрытия в зоне трамвайных путей, а также асфальтирование проезжей части, - рассказали в комитете по развитию транспортной инфраструктуры.

Также изменится и движение трамваев, которые ходили по набережной реки Карповки. Это касается трамвая №40. О новом маршруте трамвая "КП-Петербург" писала ранее.