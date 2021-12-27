Шесть человек госпитализировали с обморожениями в Петербурге за выходные

В морозную и ветреную погоду получить обморожение можно всего за несколько минут. Фото: Артем КИЛЬКИН

В Петербурге за минувшие выходные 25-26 декабря прибавилось людей, пострадавших от звенящих декабрьских морозов. Об этом «Комсомолке» в понедельник, 27 декабря, рассказали в НИИ скорой помощи имени Джанелидзе.

- За выходные в ожоговое отделение больницы поступило шесть человек, - уточнили в учреждении.

Рассказать, что это за люди – перебравшие со спиртным и уснувшие в сугробе или жертвы обстоятельств – в НИИ затруднились. Однако, как ранее сообщала «Комсомольская правда в Санкт-Петербурге», получить холодовой ожог, особенно когда на улице не только морозно, но и ветрено, проще простого. Так, одними из недавних пациентов НИИ Джанелидзе стали двое рыбаков, которые увлеклись любимым занятием и неправильно подобрали перчатки. Между тем тяжелое обморожение может привести к очень неприятным последствиям – вплоть до хирургического вмешательства и ампутации конечностей.