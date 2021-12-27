Беглов пообещал ответить на все вопросы, присланные на прямую линию с губернатором

Губернатор Александр Беглов пообещал дать ответ на все вопросы, присланные на прямую линию с ним. Фото: Артем КИЛЬКИН (архив)

Губернатор Петербурга Александр Беглов пообещал ответить на все вопросы, присланные на прямую линию с ним. Напомним, мероприятие прошло в минувшую субботу, 25 декабря. Но несколько тысяч обращений так и не прозвучали в эфире. Градоначальник заверил, что все вопросы изучат специалисты, на каждый из них дадут ответ.

- Спасибо всем жителям, кто принял участие в прямой линии. Отдельные слова благодарности адресую горожанам, затронувшим системные проблемы. Прежде всего, по мерам социальной поддержки, - цитируют слова Александра Беглова в пресс-службе Смольного по итогам эфира на «Радио России».

Губернатор добавил, что чиновники помогут семьям с детьми-инвалидами, в том числе за счет расширения сервиса социального такси. Кроме этого власти раздумывают над вручением сертификатов на вместительные автомобили. В будущем будут и другие изменения, их обещают внести в социальный кодекс города.