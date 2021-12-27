Суд продлил арест задержанному помощнику доктора Курпатова

Андрей Курпатов обвиняет Алексея Иевского в мошенничестве

В ноябре 2021 года помощник знаменитого психолога Андрея Курпатова 25-летний Алексей Иевский оказался в СИЗО. Доктор обвиняет его в мошенничестве в особо крупном размере, но сам парень свою вину полностью отрицает и хочет поскорее вернуться на свободу. Однако, 27 декабря состоялось еще одно заседание, на котором Иевскому продлили арест.

- Куйбышевский районный суд Петербурга вынес постановление о продлении меры пресечения в отношении Алексея Иевского в виде заключения под стражу до 28 февраля 2022 года, - сообщили в Объединенной пресс-службе судов Санкт-Петербурга.

Заседание проходило в закрытом режиме - об этом ходатайствовало следствие. Причиной стало наличие в деле материалов, содержащих банковскую тайну и подробности личной жизни участников.

Напомним, что на прошлом заседании от Андрея Курпатова поступило еще одно заявление, уже по отношению к отцу Алексея Константину Иевскому. Доктор считает, что мужчина незаконно распространяет данные о его личной жизни.

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