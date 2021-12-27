Вакцину от коронавируса в виде кефира испытывают в Петербурге на американских золотистых хомячках

Пока что новый препарат находится на этапе доклинических испытаний. Фото: Олег ЗОЛОТО

В Петербурге уже в 2022 году могут начаться клинические испытания вакцины от коронавируса, основанной на молочнокислых бактериях, которую журналисты окрестили «вакциной в виде кефира». Об этом «Комсомолке» в понедельник, 27 декабря, рассказал руководитель отдела молекулярной микробиологии Института экспериментальной медицины Александр Суворов.

- Вакцина уже доказала свою безопасность и иммуногенность, сейчас мы проверяем ее на уровень иммунного ответа, - сообщил ученый. – Для этого проводятся испытания на американских золотистых хомячках – сначала мы их вакцинируем, а потом заражаем COVID-19.

По словам Александра Суворова, на клинические испытания на добровольцах вакцина может выйти уже в следующем, 2022 году. Все будет зависеть от двух вещей: решения министерства здравоохранения и наличия финансирования – по предварительным подсчетам, на проведение испытаний потребуется порядка 100 000 000 рублей.