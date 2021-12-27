Бабушку-маугли из мусорной квартиры в Петербурге после больницы приютит дочь

Женщина много лет приносила в квартиру горы мусора. Фото: предоставлено Юлией Клафтон

Бабушка-маугли из мусорной квартиры в историческом центре Петербурга после больницы отправится к дочери. Об этом рассказали волонтеры фонда «ХелпДогМини», которые вызволяли от туда животных. Женщина развела антисанитарию, больше пяти лет приносила в жилище разных хлам. В этих же условиях она жила вместе с восемью собаками и кошкой. 24 декабря 2021 года квартиру вскрыли вместе с полицией. Сейчас пенсионерка находится в больнице.

- Бабушка пока в больнице. После этого дочка сказала, что не оставит ее одну и заберет жить к себе. Животные останутся у нас до полного выздоровления, - отметила благотворительного фонда «ХелпДогМини» Юлия Клафтон.

Хозяйка квартиры – художница. Много лет женщина работала на «Ленфильме». Ее супруг был заместителем главного врача Медицинского центра психиатрии и неврологии им. В. М. Бехтерева, в браке трое детей. Семь лет назад от рака скончался супруг, а от разрыва тромба одна из дочерей.

Животных, которых спасли из квартиры, тоже отправили в ветеринарные клиники. Сейчас волонтеры ищут деньги, чтобы оплатить их лечение. У всех собак нет зубов, а также животные заражены паразитами.