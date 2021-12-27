Прорыв трубы у елки на станции «Василеостровская» устранят к полуночи

Стало известно об окончании ремонта прорванной трубы на "Василеостровской". Фото: t.me/emergency_spb

Теплоэнергетики обещают к ночи с 27 на 28 декабря отремонтировать прорванную трубу у новогодней елки на станции метро «Василеостровская», как рассказали «КП-Петербург» в пресс-службе «Теплосети». Следом на месте начнется благоустройство. Сеть дала сбой у остатка памятника конке. На месте оперативно раскопали землю и принялись за работы. Оказалось, что виной всему ненадежный участок теплосети, его-то и меняют в настоящее время.

Проблему будут решать всю ночь. Опасное место оградили от пешеходов. Фото: t.me/emergency_spb

- Управляющим компаниям сообщили о необходимости вести постоянный контроль за системами отопления, производить однократную замену воды при снижении температуры теплоносителя в системах отопления, - отметили «Комсомолке» в «Теплосети».

Предприятие в очередной раз напоминает горожанам не подходить к опасным участкам прорыва сети, особенно в случае выхода горячего пара или вытекания кипятка.

ОБНОВЛЕНИЕ:

По данным на 21:45, система отопления перевели в штатный режим. Ремонт трубы закончен с серьезным опережением сроков.