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Происшествия27 декабря 2021 16:36

Труп в окружении 19 горшков с марихуаной нашли в гараже Петербурга

Все растения полиция изъяла и отправила на экспертизу
Ангелина ШАРЫПОВА
Ангелина ШАРЫПОВА
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Тело петербуржца было найдено без внешних признаков насильственной смерти

Тело петербуржца было найдено без внешних признаков насильственной смерти

Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Неожиданная находка ждала петербургских полицейских в одном из гаражей города. Туда они попали для осмотра места происшествия. В гараже скончался 37-летний местный житель, только труп его правоохранители нашли в окружении горшков с марихуаной.

- В гараже на стелажах были обнаружены кусты растения, похожего на коноплю. Было изъято 19 кустов в горшках, один обстриженный куст, коробка сушеного вещества растительного происхождения и пакет с тем же веществом. Все изъятое направлено на экспертизу, - сообщил источник "КП-Петербург".

Причина и обстоятельства смерти петербуржца пока неизвестны, но тело было найдено без внешних признаков насилия.