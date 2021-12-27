Труп в окружении 19 горшков с марихуаной нашли в гараже Петербурга

Тело петербуржца было найдено без внешних признаков насильственной смерти Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Неожиданная находка ждала петербургских полицейских в одном из гаражей города. Туда они попали для осмотра места происшествия. В гараже скончался 37-летний местный житель, только труп его правоохранители нашли в окружении горшков с марихуаной.

- В гараже на стелажах были обнаружены кусты растения, похожего на коноплю. Было изъято 19 кустов в горшках, один обстриженный куст, коробка сушеного вещества растительного происхождения и пакет с тем же веществом. Все изъятое направлено на экспертизу, - сообщил источник "КП-Петербург".

Причина и обстоятельства смерти петербуржца пока неизвестны, но тело было найдено без внешних признаков насилия.