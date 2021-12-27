Елена Фидрикова возглавила комитет по социальной политике Санкт-Петербурга

Елена Фидрикова стала председателем комитета по соцполитике Санкт-Петербурга. Фото: Смольный

Елена Фидрикова официально возглавила комитет по социальной политике Санкт-Петербурга. Об этом сообщила пресс-служба Смольного после того, как губернатор Александр Беглов подписал соответствующее распоряжение о кадровых перестановках в администрации. Ранее в комитете чиновница была временно исполняющим обязанности председателя.

Известно, что 47-летняя Елена Фидрикова начинала карьеру с работы воспитателем в детском саду. Спустя несколько лет она стала учителем и методистом, а с 2006 года – замглавы начальника отдела образования Выборгского района Северной столицы. В Смольный чиновница переехала в феврале 2014 года, став зампредседателя комитета по соцполитике, где курировала семейную и демографическую политику, а также вопросы опеки.

- Государственный советник Санкт Петербурга I класса. Награждена знаком «Почетный работник общего образования РФ», ведомственным знаком отличия – медаль «За заслуги в проведении Всероссийской переписи населения 2010 г.», - также сообщается на страничке Фидриковой на сайте Смольного.