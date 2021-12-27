Петербуржцу, которого обвинили в намеренном ухудшении жилищных условий, разрешили встать в очередь на квартиру

По словам Алексея Панкова, над своими дальнейшими действиями он еще подумает. Фото: из личного архива героя публикации

Резонансная история с семьей из Петербурга, которую обвинили в «намеренном ухудшении жилищных условий» из-за того, что муж прописал в квартире жену, похоже, получила хороший конец. Как сообщили «Комсомолке» в понедельник, 27 декабря, в аппарате уполномоченного по правам человека, супругам разрешили встать в очередь на квартиру.

- Сегодня состоялась жилищная комиссия, на которой администрация района отменила свое решение, - уточнили в аппарате. – Теперь семье ничего не мешает реализовать свое право на улучшение жилищных условий.

Сам глава семейства Александр Панков рассказал «Комсомолке», что пока никаких официальных уведомлений не получал и над своим решением еще подумает.

- У нас по-прежнему назначен суд, - прокомментировал новость мужчина. – Возможно, имеет смысл все же побороться – посмотрим, что нам скажут в прокуратуре. Если нет – то, конечно, будем искать варианты. Когда младший сын пойдет в садик, моя жена выйдет из декрета, и мы уже начнем рассматривать: подберем программу, возьмем ипотеку. Думаю, как-то так и будет.

Напомним: ранее петербургские СМИ сообщали о том, что семье Панковых отказали в постановке в очередь из-за того, что они родили ребенка – а районная администрация сочла это «намеренным ухудшением жилищных условий». Однако, как выяснила «Комсомолка», все было не совсем так.

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