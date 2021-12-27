Пенсионерка из Петербурга отдала мошенникам 2 миллиона рублей, желая стать брокером

Все было хорошо, пока женщина не решила вывести деньги из приложения Фото: Олег ЗОЛОТО

Сообщение с предложением подзаработать пришло на телефон 72-летней пенсионерки из Петербурга еще 13 декабря. Женщине предложили просто завести брокерский счет и смотреть, как состояние увеличивается чуть ли не ежесекундно. Недолго думая, пенсионерка согласилась.

- После петербурженке позвонили с того же номера и пояснили, что необходимо скачать специальное приложение, там зарегистрироваться и внести желаемую сумму, - сообщил источник "КП-Петербург".

Несколько банковских операций и на "брокерском счету" пенсионерки оказалось 2 миллиона 50 тысяч рублей. Еще пару дней женщина виртуально обогащалась, участвуя в брокерских операциях.

Только 21 декабря петербурженка решила вывести заработанные деньги из приложения, но ничего не вышло. Телефон, с которого ей изначально поступило заманчивое предложение, теперь, конечно же, не отвечает.