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Здоровье27 декабря 2021 17:22

Беглов назвал напряженной эпидситуацию в Петербурге перед Новым годом

Однако новых ограничений пока не планируется
Дмитрий РОЖДЕСТВЕНСКИЙ
Дмитрий РОЖДЕСТВЕНСКИЙ
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Беглов оценил эпидситуацию по ковиду перед новогодними праздниками.

Беглов оценил эпидситуацию по ковиду перед новогодними праздниками.

Фото: Олег ЗОЛОТО

Александр Беглов охарактеризовал эпидситуацию по коронавирусу в Петербурге перед Новым годом. По словам губернатора, город уже научился справляться с инфекцией. Однако, как заметил градоначальник, эпидситуация все еще остается напряженной. Накануне в Северной столице чуть сократилось суточное количество госпитализаций – в стационары отправили 265 зараженных пациентов. А всего за день заболели 1 834 человека.

- За год мы создали серьезный задел по инфекционным койкам. Настроили системы ПЦР-тестирования и вызова врача на дом, компьютерной диагностики и госпитализации, - отметил губернатор.

К слову, в городе прошли полный курс вакцинации почти 3 млн человек. Ранее Беглов надеялся, что к 15 января Северная столица достигнет коллективного иммунитета. К слову, новых ограничений пока не предвидится. А введение QR-кодов в ТЦ и общепите перенесли на 2 января.