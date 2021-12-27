Фигуристку Туктамышеву взяли запасной в сборную России на Чемпионат Европы

Чемпионат Европы состоится в Таллине с 10 по 16 января Фото: Артем КИЛЬКИН

Елизавета Туктамышева попала в сборную России по фигурному катанию на Чемпионат Европы. Правда только в число запасных. Состав опубликовал Олимпийский комитет страны 27 декабря 2021 года. Это значит, что у спортсменки из Петербурга появилась небольшой шанс все-таки поехать на Олимпиаду в Пекин. Но в случае, если основные фигуристки не поедут на соревнования или плохо выступят на них.

Напомним, Туктамышева завоевала седьмое место на Чемпионате России в Петербурге. Тем самым она упустила путевку в ИО-2022. Сразу после обидного поражения Императрица поблагодарила зрителей и поклонников.

- «Это жизнь...». Алексей Николаевич (Мишин, тренер спортсменки - прим.ред.), как всегда, двумя словами сказал гораздо больше, чем можно придумать, - прокомментировала фигуристка.

Напомним, Чемпионат Европы состоится в Таллине с 10 по 16 января. Из одиночниц в основном составе за Россию выступят Камила Валиева, Александра Трусова и Анна Щербакова.