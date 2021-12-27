Муниципального чиновника Павла Швеца избили в Санкт-Петербурге

Главу МО №72 Санкт-Петербурга избил таксист. Фото: скриншот vk.com/vranski

Глава муниципального образования №72 из Купчино Павел Швец получил удар в нос от недовольного таксиста. Об этом сообщил петербургский активист Красимир Врански на своей странице во «Вконтакте». По словам пострадавшего муниципала, он сделал водителю замечание из-за того, что тот припарковался на газоне. Таксист не сдержался и напал на мужчину.

- Водитель в полиции, уехать он не смог. Самочувствие нормальное жду компьютерную томографию, - написал Павел Швец Красимиру Врански.

Пока неизвестно, чем конкретно обернется нападение для таксиста. У Швеца тем временем подозрение на перелом носа.