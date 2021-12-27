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Здоровье27 декабря 2021 18:01

Три миллиона жителей Санкт-Петербурга привьют от коронавируса к Новому году

Однако до планки, поставленной Минздравом, пока далеко
Дмитрий РОЖДЕСТВЕНСКИЙ
Дмитрий РОЖДЕСТВЕНСКИЙ
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В Санкт-Петербурге перед Новым годом привито от коронавируса почти 3 млн жителей.

В Санкт-Петербурге перед Новым годом привито от коронавируса почти 3 млн жителей.

Фото: Олег ЗОЛОТО

Власти Санкт-Петербурга планируют привить от коронавируса 3 млн человек к Новому году. Об этом заявил первый замглавы комздрава Андрей Сарана. Правда, по данным Смольного, до этого рубежа необходимо вакцинировать еще около 350 тысяч горожан. Ранее Минздрав РФ поставил Северной столице задачу привить от COVID-19 80% от всего взрослого населения. Но пока до этого момента далеко.

- Если считать только переболевших и вакцинированных в городе, то 80% уже получили иммунитет. Всего в плане 3,5 миллиона минимум надо привить. По количеству госпитализаций в день пока находимся на высоком плато, достаточно долго, уже 2-3 месяца, - сказал Андрей Сарана в эфире телеканала «Санкт-Петербург».

Добавим, что губернатор Александр Беглов оценил текущую эпидситуацию в городе как напряженную. Однако новых ограничений пока можно не ждать.