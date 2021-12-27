Трубу с кипятком прорвало в спорткомплексе в Невском районе Петербурга

В спорткомплексе "Волна" в Петербурге прорвало трубу с кипятком. Фото: google.com/maps

Требу с горячей водой прорвало в спортивно-оздоровительном комплексе «Волна», что находится в Невском районе Петербурга. Все произошло вечером в понедельник, 27 декабря. В итоге на место вызвали спасателей МЧС и теплоэнергетиков. Как сообщил «Комсомолке» дежурный администратор, в итоге из здания на Хрустальной улице эвакуировали и детей, и взрослых.

- Прорыв трубы произошел, да. На месте идут работы. Все нормально, людей эвакуировали. Пострадавших нет, - отметил мужчина на том конце провода.

Официальной информации насчет происшествия пока не поступало.