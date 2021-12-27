Избитый таксистом муниципальный чиновник из Петербурга рассказал о состоянии здоровья

Глава МО №72 Санкт-Петербурга рассказал о состоянии здоровья после нападения таксиста. Фото: скриншот vk.com/vranski

Избитый таксистом муниципальный чиновник из Петербурга Павел Швец рассказал «Комсомолке» о состоянии здоровья. Напомним, водитель набросился на мужчину после того, как тот сделал ему замечание из-за неправильной парковки. Дело в том, что таксист оставил свою «ласточку» на газоне. Смелый глава МО №72 из Купчино в ответ получил по лицу хлесткий удар. Как итог – больница.

- Зафиксировали перелом носа. В полиции написал заявление о совершении преступления, - сообщил «КП-Петербург» Павел Швец.

К слову, водитель с места так и не скрылся. Его оперативно задержали полицейские. Его судьба пока неизвестна.