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Происшествия27 декабря 2021 18:38

Избитый таксистом муниципальный чиновник из Петербурга рассказал о состоянии здоровья

У Павла Швеца диагностировали перелом носа, он написал заявление в полицию
Дмитрий РОЖДЕСТВЕНСКИЙ
Дмитрий РОЖДЕСТВЕНСКИЙ
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Глава МО №72 Санкт-Петербурга рассказал о состоянии здоровья после нападения таксиста. Фото: скриншот vk.com/vranski

Глава МО №72 Санкт-Петербурга рассказал о состоянии здоровья после нападения таксиста. Фото: скриншот vk.com/vranski

Избитый таксистом муниципальный чиновник из Петербурга Павел Швец рассказал «Комсомолке» о состоянии здоровья. Напомним, водитель набросился на мужчину после того, как тот сделал ему замечание из-за неправильной парковки. Дело в том, что таксист оставил свою «ласточку» на газоне. Смелый глава МО №72 из Купчино в ответ получил по лицу хлесткий удар. Как итог – больница.

- Зафиксировали перелом носа. В полиции написал заявление о совершении преступления, - сообщил «КП-Петербург» Павел Швец.

К слову, водитель с места так и не скрылся. Его оперативно задержали полицейские. Его судьба пока неизвестна.