В администрации Невского района рассказали подробности прорыва трубы с кипятком в спорткомплексе «Волна»

Прорыв трубы произошел в котельной спорткомплекса в Невском районе Петербурга. Фото: google.com/maps

Администрация Невского района Петербурга рассказала «Комсомолке» подробности прорыва трубы с кипятком в спортивном комплексе «Волна», находящемся на Хрустальной улице. Напомним, инцидент произошел вечером 27 декабря. Беспокойство вызвало то, что в спорткомплексе тренируются дети, в том числе в бассейне. Однако, как ранее сообщили в «Волне», пострадавших в происшествии нет. Всех детей и взрослых оперативно эвакуировали. Таковых около сотни человек.

- Произошел прорыв горячей воды в котельной спорткомплекса. Родители забирают детей домой. На месте находится пожарная часть, - отметили «КП-Петербург» в пресс-службе районной администрации.

Добавим, что котельную отремонтируют. Сроки завершения работ пока неизвестны.