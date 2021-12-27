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Происшествия27 декабря 2021 20:56

В Ленобласти задержали мужчину за шопинг с макетом гранатомета

Сотрудники магазина вызвали на место наряд Росгвардии
Дмитрий РОЖДЕСТВЕНСКИЙ
Дмитрий РОЖДЕСТВЕНСКИЙ
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Посетителя магазина с макетом гранатомета задержали в Приозерском районе Ленобласти. Фото: ГУ Росгвардии по СПб и ЛО

Посетителя магазина с макетом гранатомета задержали в Приозерском районе Ленобласти. Фото: ГУ Росгвардии по СПб и ЛО

В Приозерском районе Ленобласти задержали мужчину за шопинг с макетом гранатомета. Инцидент произошел вечером 27 декабря в магазине бытовой техники на Советской улице. Посетители и сотрудники зала малость удивились оружию за спиной крепкого дядьки. На место вызвали Росгвардию. Оказалось, что никакой опасности предмет в себе не таит. Но к мужчине, естественно, появились вопросы у правоохранительных органов.

- По горячим следам на месте задержали гражданина, в салоне автомобиля которого находился предмет конструктивно схожий с гранатометом, это оказался макет, - передает пресс-служба УВО войск нацгвардии по Петербургу и Ленобласти.

На место происшествия выехали не только росгвардейцы, но и сотрудники следственно-оперативной группы. О судьбе горе-посетителя магазина не сообщается.