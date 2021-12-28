В центре Петербурга напротив храма появилась фигурка ангела, снимающего селфи

В Петербурге заметили ангелочка, снимающего селфи на фоне храма. Фото: instagram.com/vladislava_raksha

В Петербурге заметили фигурку ангела, установленную на знаке остановки общественного транспорта на Невском проспекте. Персонаж инсталляции делает селфи на фоне базилики Святой Екатерины. Фигурка принадлежит художнице Владиславе Ракше. Как пишет женщина в своем Instagram-аккаунте в инсталляции нет никаких подоплек, связанных с уголовными делами об оскорблении чувств верующих – это просто-напросто подарок от ее мужа. Владислава надеется, что ангелок, списанный с нее, останется на Невском навсегда.

Фигурка находится на остановке с начала декабря 2021 года. Фото: instagram.com/vladislava_raksha

- Мой собственный ангел сидит и смотрит на Невский. Друзья, спешите посмотреть на этот стрит арт, очень надеюсь, что его не снимут! – пишет блогер.

Правда, в комитете по транспорту уже успели ответить, что инсталляцию никто не согласовал, поэтому ее снимут. Женщина уже успела пообещать, что в таком случае они с мужем установят на остановке еще одного ангела. На худой конец, художница готова написать обращение к администрации города, чтобы узаконить инсталляцию.