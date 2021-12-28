Академик Шляхто заявил о большом количестве тяжелобольных коронавирусом в Петербурге

Академик РАН Евгений Шляхто оценил эпидситуацию в Петербурге к концу 2021 года. Фото: Олег ЗОЛОТО

Глава Центра Алмазова и межведомственной рабочей группы по борьбе с коронавирусом Евгений Шляхто проанализировал эпидситуацию в Петербурге перед Новым годом. По словам известного академика РАН, в городе достаточно много тяжелобольных инфекцией, а также осложненных случаев развития COVID-19. Как считает ученый, привитые от ковида легче переносят инфекцию – даже в десятки раз.

- Я не помню ни одного привитого на аппарате ИВЛ. Да, попадают в больницы, да, болеют, но тяжелые редко встречаются. Я не знаю ни одного случая, когда кто-то из вакцинированных попал на ИВЛ или погиб, - рассказал Евгений Шляхто «Петербургскому дневнику».

Академик добавляет, что новый штамм коронавируса «омикрон» пока мало изучен, но, скорее всего, он слабее «дельты». В любом случае система здравоохранения Северной столицы будет готова к любой напасти, уверен Шляхто.